Москва, , 10:51 — REGNUM Российский поисковик будут по умолчанию предустанавливать в загруженный браузер на компьютерах, ноутбуках и смартфонах. Делать это производители гаджетов начнут с 1 июля 2021 года. Об этом 15 марта сообщили в пресс-службе Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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Уточняется, что порядок определения поисковой системы будет установлен постановлением правительства, пишет ТАСС. В вот категории устройств, на которые должны быть предварительно установлены программы (Smart TV, ноутбуки, компьютеры и смартфоны) уже указаны в соответствующем постановлении правительства и дополнять или изменять их не планируется, подчеркнули в ведомстве.

В Минцифры пояснили, что предустановка ПО — часть стратегии, которая направлена на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов.

«Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами», — добавили в федеральном ведомстве.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года российское правительство утвердило правила по обязательной предустановке отечественного программного обеспечения (ПО) на электронные устройства утвердило российской правительство. Согласно документу, предустанавливать российское ПО будут обязаны производители смартфонов, планшетов и другого «оборудования беспроводной связи для бытового использования» с сенсорным экраном и «двумя и более функциями», а также для стационарных компьютеров, ноутбуков, системных блоков и телевизоров с функцией Smart TV.

В январе 2021 года в России был утверждён перечень программ российской разработки, которые должны будут устанавливаться на продаваемые в России гаджеты. Распоряжение правительства РФ вступит в силу 1 апреля 2021 года.