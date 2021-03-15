Ташкент, , 10:35 — REGNUM Руководство Бухарского государственного университета уволило преподавателя, которая выразила недовольство подарком студентов, сообщили в пресс-службе министерства высшего и среднего специального образования.

В ведомстве отметили, что поведение женщины не соответствует чести и социальному статусу учителя. В министерстве также поблагодарили студентов и пользователей социальных сетей, которые способствовали разглашению этой ситуации.

Ранее в телеграм-канале Troluz опубликовали переписку студента и одного из преподавателей Бухарского государственного университета. Студент попросил учителя прийти на кафедру и забрать цветы и 200 тыс. сумов ($19) на 8 марта.

Однако женщина заявила, что «не будет пачкать свою репутацию мелочью», и пригрозила студентам ужесточить прием экзаменов. Преподаватель подсчитала, что студенты скинулись по 13 тыс. сумов ($1,24). «Вам кажется, что я такая дешевая», — написала женщина.