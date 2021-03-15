Краков, Польша, , 10:03 — REGNUM В популярном «симуляторе ремонта» House Flippers появятся домашние животные. Об этом 14 марта сообщило издание PCGamer.

Сразу после расчистки дома геймеры смогут заселить его различными домашними питомцами: собаками, кошками, кроликами, черепахами, попугаями и хомяками. Помимо этого, игроки получат доступ к 150 новым тематическим предметам.

Напомним, House Flippers — это игра, в которой геймеры занимаются покупкой домов и их ремонтом. Проект получил множество положительных отзывов от геймеров и критиков.

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