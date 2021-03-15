Казань, , 10:06 — REGNUM В Татарии сельхозпредприятия продолжают подготовку техники к предстоящим весенне-полевым работам. По состоянию на 13 марта готовность тракторов и культиваторов составляла 94%, сеялок — 97%, посевных комплексов — 91%. Об этом заявил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров.

Аграриям еще предстоит отремонтировать более 840 тракторов, в том числе 130 энергонасыщенных. Около 70% зернового клина хозяйства сеют с помощью посевных комплексов. Полностью подготовить комплексы смогли пока в девяти районах республики, в остальных необходимо восстановить 64 посевных комплекса.

Аграрии для сева яровых зерновых культур обеспечены семенами на 106%, что составляет 350 тыс. тонн семян. На посевные качества проверили 86% всего семенного материала. Зяббаров рекомендовал хозяйствам республики не засевать поля непроверенными семенами. «Высев нерайонированных семян лишает хозяйство права на государственную поддержку по направлениям растениеводства. По завозным семенам — это кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла. Семена — это основа урожая», — уточнил министр.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии во время предстоящей посевной кампании планируется задействовать 11 тыс. тракторов, по 6 тыс. культиваторов и сеялок, 730 широкозахватных посевных комплексов в агрегате с энергонасышенными тракторами. Около 70% этой техники эксплуатируется за пределами амортизационных сроков.

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