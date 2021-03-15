Вашингтон, , 09:38 — REGNUM Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил 14 марта о том, что призыв бывшего президента США к своим сторонникам привиться от коронавируса стал бы «решающим шагом» в борьбе с пандемией, сообщает New York Post.

«Я думаю, что такой шаг был очень бы помог. Он [Трамп] крайне популярен среди республиканцев», — отметил Фаучи в программе Fox News Sunday.

По словам Фаучи, если бы бывший глава Белый дом вышел бы и сказал: «Идите и сделайте прививку, это действительно важно для вашего здоровья, здоровья вашей семьи и здоровья страны», тогда неизбежно огромное число людей, которые являются его ярыми сторонниками, послушали бы Трампа.

Накануне появились результаты опроса общественного мнения, согласно которым значительная почти половина мужчин в США, идентифицирующих себя как члены Республиканской партии, заявили, что не планируют проходить вакцинацию от коронавируса.