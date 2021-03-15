Вашингтон, 15 марта 2021, 09:38 — REGNUM Главный инфекционный врач США Энтони Фаучи заявил 14 марта о том, что призыв бывшего президента США к своим сторонникам привиться от коронавируса стал бы «решающим шагом» в борьбе с пандемией, сообщает New York Post.
По словам Фаучи, если бы бывший глава Белый дом вышел бы и сказал: «Идите и сделайте прививку, это действительно важно для вашего здоровья, здоровья вашей семьи и здоровья страны», тогда неизбежно огромное число людей, которые являются его ярыми сторонниками, послушали бы Трампа.
Накануне появились результаты опроса общественного мнения, согласно которым значительная почти половина мужчин в США, идентифицирующих себя как члены Республиканской партии, заявили, что не планируют проходить вакцинацию от коронавируса.