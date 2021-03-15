Геленджик, Краснодарский край, , 09:37 — REGNUM Новый водопровод будет построен между двумя районами курортного города Геленджик, работы уже начались. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Строительство ведется в рамках единой концепции решения проблем с водоснабжением курорта. Новый водопровод протяжённость в три километра два резервуара чистой воды в центральной части города и позволит обеспечить водой от Троицкого группового водовода микрорайоны «Южный» и «Парус» в случае пересыхания Дивноморского водозабора.

Также планируется проведение реконструкции водонасосной станции (ВНС) «Новороссийская» — на ней будет установлено три новых насосных агрегата.

Параллельно в Геленджике проводят исследования новых скважин в районе Дивноморского водозабора. Власти рассчитывают. Что принятые меры позволят частично решить вопрос водоснабжения города к началу летнего курортного сезона 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, летом 2020 года в Геленджике обострился вопрос водоснабжения, с 15 сентября в городе ввели график подачи воды. Вопрос поднимался на большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина. Тогда глава города Алексей Богородистов заявил, что на решение проблем водоснабжения города потребуются миллиарды рублей.