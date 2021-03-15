Тбилиси, , 09:32 — REGNUM Делегация правительства Грузии во главе с премьер-министром страны Ираклием Гарибашвили 15 марта вылетела с официальным визитом в Брюссель. Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Сообщается, что в ходе визита запланированы встречи Гарибашвили с представителями Европейской комиссии, Европейского совета, Европарламента и НАТО. Первая встреча должна пройти сегодня, 15 марта, с премьер-министром Бельгии.

На 16 марта запланировано заседание Совета ассоциации ЕС — Грузия, после которого проведут совместную конференцию грузинский премьер-министр, представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель и еврокомиссар по вопросам расширения и европейской политики соседства Оливер Вархейи.

На 17 запланированы встречи Гарибашвили с представителями Европарламента и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Напомним, соглашение об ассоциации Грузии с Евросоюзом было подписано в июне 2014 года. Члены грузинского правительства периодически прибывают в Брюссель, где выступают с докладом о ходе реформ в стране.