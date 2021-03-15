Самарканд, Узбекистан, , 09:10 — REGNUM В Ургутском районе Самаркандской области Узбекистана открыли новую мечеть, сообщили в пресс-службе регионального хокимията (администрации).

Мечеть построена на площади 1 га и способна вместить до 8 тыс. прихожан. Высота четырех минаретов достигает 40 метров. Отмечается, что проект реализован за счет пожертвований частных лиц.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поддержал строительство мечети в Туркестанской области Казахстана. Это станет подарком узбекистанских властей городу Туркестану.