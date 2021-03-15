Нур-Султан, 15 марта 2021, 08:56 — REGNUM Лаборатории Казахстана за минувшие сутки выявили 1011 случаев заражения коронавирусом, сообщили 15 марта в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.
Наибольшее число новых случаев обнаружено в Алма-Ате — 342, Нур-Султане — 157, Алма-Атинской области — 92, Карагандинской области — 84 и Акмолинской области — 61.
Общее число случаев заражения достигло 224 731, выздоровели 206 832 пациента, скончались 2856 человек. С 1 августа 2020 года выявлено 49 810 случаев пневмонии с признаками COVID-19.
Отметим, с 9 марта в Казахстане наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Число ежедневно регистрируемых случаев заражения коронавирусом увеличилось с 571 9 марта до 1049 14 марта.