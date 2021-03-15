Барнаул, 15 марта, 2021, 08:54 — ИА Регнум. В Алтайском крае с соблюдением всех карантинных мер провели традиционный праздник «Сибирская Масленица». Как сообщает сегодня, 15 марта, пресс-служба правительства региона, гостям предоставили возможность регистрироваться в масленичном реестре и зарабатывать местную игровую валюту — масленичные рубли, которые выдавали за участие в играх и конкурсах.

Правительство Алтайского края Праздник Масленицы на Алтае. Три богатыря

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«Деньги» потом можно было обменять в масленичной лавке на вкусные призы и приятные сувениры. Из традиционных конкурсов фестиваля «Сибирская Масленица» в этом году провели только три — масленичный столб, конкурс креативных чучел «Наша Масленица» и конкурс гиревиков.

Правительство Алтайского края Праздник Масленицы на Алтае.

Всего на игровую валюту обменяли 1000 банок сгущенки, 2000 леденцов, 300 банных шапок, а также напитки и другие сувениры.

Как сообщало ИА REGNUM, «Сибирская Масленица» — один из самых значимых фестивалей в сфере событийного туризма Алтайского края. Он традиционно проходит на территории туристско-развлекательного комплекса «Сибирское подворье» в Новотырышкино (Смоленский район).

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