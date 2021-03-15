Миннеаполис, США, 15 марта 2021, 06:14 — REGNUM «Миннесота Тимбервулвз» одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счётом 114:112.
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Портленда» Дэмьен Лиллард, записавший в свой актив 38 очков.
В составе «Миннесоты» наибольшую результативность показал защитник Виктор Оладипо, набравший 34 очка.
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