Екатеринбург, 15 марта, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Момент ДТП под Екатеринбургом, погубившего двух детей и трёх женщин, попал на видео. Оно уже опубликовано в СМИ и телеграм-каналах.

Цитата: ДТП под Екатеринбургом Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в грузовик

На записи с видеорегистратора видно, как автомобиль «Киа Рио» оказался на встречной полосе прямо перед фурой «Вольво». Произошло столкновение. Легковую машину помяло и отбросило.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла вечером 14 марта. За рулём была женщина 1968 года рождения. В результате ДТП погибли она, две пассажирки и двое детей.