Вашингтон, , 04:20 — REGNUM Причина, по которой президент США Джозеф Байден до сих пор не связался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, названа 14 марта газетой Washington Post.

Утверждается, что игнорируя президента Украины, Белый дом таким образом пытается обратить внимание Киева на необходимость борьбы с коррупцией в стране. Указывается, что повсеместная борьба с коррупцией на Украине необходима для стабилизации экономики страны, а также для сохранения «хрупкой независимости Киева» от России.

В издании напомнили Зеленскому о его предвыборных обещаниях, в частности об обещании бороться с олигархией, организованной преступностью и проблемами в судебной системе. Отмечается, что до настоящего времени ни одно из этих обещаний выполнено не было. Более того, Зеленский затормозил реформу судебной системы и уволил реформаторов в кабинете министров, а также президента Центробанка Украины. Действия президента Украины привели к отказу Международного валютного фонда (МВФ) от дальнейших выплат по кредитной сделке на 5 млрд долларов. Без выплат МВФ Украина не сможет выплатить долг в конце текущего года.

При этом уточняется, что Байден, занимая пост вице-президента США, был сторонником независимости Украины и потребовал увольнения «коррумпированного госпрокурора». Администрация Байдена продолжает придерживаться этой же политической линии, поэтому ситуация на Украине взволновала союзников Киева в Вашингтоне.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смещении на Украине попавшего под санкции США главы киевской областной организации правящей партии «Слуга народа» Александра Дубинского.

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