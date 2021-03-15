Пекин, 15 марта, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Открытие 34-й Пекинской книжной ярмарки, посвященной в этом году столетию Компартии Китая, намечено на 31 марта, сообщает агентство Синьхуа.

Грук Андрей ИА Красная Весна Врата Небесного Спокойствия (Тяньаньмэнь). Пекин, Китай

Специальной темой выставки книг в этом году станет 100-летний юбилей со дня основания Коммунистической партии Китая (КПК), сообщили в Ассоциации издателей Китая. Ярмарка коснется более 700 издательств и культурных институтов и представит более 400 тыс. различных видов книг.

Более 200 культурных мероприятий, включая премьеры книг, общение с авторами и форумы пройдут офлайн наряду с онлайн-трансляцией мероприятий в рамках кампании по продвижению продаж книг.