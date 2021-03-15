Ростов-на-Дону, 15 марта, 2021, 06:07 — ИА Регнум. Причинами неприятного запаха воды в Ростове-на-Дону могут быть как изношенные водопроводные коммуникации, так и состояние реки Дон в условиях маловодья. Своё мнение высказала доцент кафедры геоэкологии и прикладной геохимии Института наук о Земле Южного федерального университета Ольга Решетняк.

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода из-под крана

В настоящее время вода в реке Дон оценивается третьим классом качества, иными словам — считается загрязнённой. Однако не стоит сбрасывать со счетов маловодье, которое обостряет ситуацию с качеством воды в связи со снижением разбавляющей способности реки.

«Несомненно, если не улучшать экологическое состояние речного бассейна Дона (и особенно, состояние малых рек региона), то в дальнейшем ситуация с обеспеченностью качественной питьевой водой будет только усугубляться», — цитирует Решетняк портал 1rnd.ru.

ИА REGNUM сообщало, что после многочисленных жалоб от населения 12 марта в Ростове-на-Дону запустили новую установку, которая позволит нейтрализовать неприятный запах воды. Однако специалисты продолжат выяснять причины неприятного запаха. Данной проблемой занимается специальная комиссия.