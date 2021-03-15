Ростов-на-Дону, , 05:11 — REGNUM В четвертьфинале Лиги чемпионов гандбольный клуб «Ростов-Дон» сыграет с норвежским «Вайперсом». Поединки состоятся в апреле, сообщает пресс-служба донской команды.

«Первый матч «Ростов-Дон» сыграет в гостях 3 или 4 апреля, ответная встреча пройдет в ростовском дворце спорта 10 или 11 апреля», — сказано в сообщении.

ИА REGNUM сообщало, что «Ростов-Дон» одержал уверенную победу над хорватской «Подравкой» во втором матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вышел в четвертьфинал турнира.

Стоит отметить, что в 2020 году «Ростов-Дон» после выездной победы над «Вайперсом» досрочно вышли в ¼ финала Лиги чемпионов.

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