Екатеринбург, , 23:28 — REGNUM Защитник «Автомобилиста» Никита Трямкин рассказал о своем возможном возвращении в Национальную хоккейную лигу.

«Рассматриваю ли я вариант с возвращением в НХЛ. Повторюсь: пока понимания нет. Пока не определился с дальнейшим будущим.

Мы только закончили сезон, поэтому сейчас не могу ничего конкретного ответить. Может, да, может, нет. Может, здесь буду, может, там. Не знаю», — приводит слова хоккеиста «Известия».

Напомним, что Трямкин выступал за «Ванкувер Кэнакс» в период с 2015 по 2017 год.

В текущем сезоне Трямкин принял участие в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ и отличился 15 (3+12) баллами. В плей-офф на его счету 2 (1+1) очка в 5 матчах.