Турин, Италия, , 23:21 — REGNUM Защитник «Ювентус» Джорджо Кьеллини дал комментарий после победного матча для туринской команды против «Кальяри» (3:1) в рамках 27-го тура чемпионата Италии.

«Всегда лучше выиграть 3:0, чем 3:1, особенно для защитников, но сейчас нам нужно сохранять спокойствие, быть едиными и доказывать, что мы все еще верим в успех.

После игры с «Порту» мы поговорили в раздевалке. Сейчас не время для того, чтобы слишком много говорить. «Ювентус» всегда был силен тем, что давал ответ на поле.

Если мы будем едины, то все будет хорошо. Мы стараемся вынести какой-то позитив из любой ситуации. Сейчас у нас будет больше времени на то, чтобы все проанализировать», — приводит слова итальянского защитника портал Sky Sports Italia.

На данный момент «Ювентус» занимает третье место в Серии А, набрав 55 очков.