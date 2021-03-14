Нейпьидо, , 22:49 — REGNUM В городах Мьянмы 14 марта во время разгона силами безопасности антивоенных демонстраций погибли не менее 38 человек. Об этом сообщили в ассоциации помощи политическим заключенным в стране.

«(После прихода к власти военных) 126 человек были убиты в результате жестких разгонов акций протеста, по меньшей мере 38 за сегодня (14 марта)», — сообщили правозащитники.

При этом в ассоциации отметили, что число жертв может быть больше.

Как сообщало ИА REGNUM, массовые акции протеста начались в Мьянме после захвата власти военными, который произошёл 1 февраля. В стране на год введён режим чрезвычайной ситуации.

С 1 февраля по 8 марта не менее 67 человек стали жертвами разгона акций протеста в Мьянме.

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