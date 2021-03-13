Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Соединенные Штаты предоставили на 1,5 года гражданам Мьянмы статус «временно защищенных лиц», упрощающий получение вида на жительство. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренней безопасности США (МВБ).

«Министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас предоставил мьянманцам статус «временно защищенных лиц» на 18 месяцев», — сообщили в ведомстве.

Особый статус могут получить также и граждане Мьянмы, которые в настоящее время проживают на территории США. Он подразумевает получение вида на жительства или разрешения на работу в Соединенных Штатах по упрощенным условиям, однако не включает в себя выдачу грин-карт.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 марта США расширили санкции против военных Мьянмы, которых подозревают к совершению государственного переворота в начале февраля. Под запреты попали два физических лица и шесть компаний.

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