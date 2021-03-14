Вашингтон, , 22:39 — REGNUM Поклонник настольной игры Magic: The Gathering вскрыл старую упаковку с картами и обнаружил в ней очень дорогую карту. Об этом 14 марта сообщил журнал PC Gamer.

Мужчина по имени Майкл, играющий в Magic: The Gathering с середины 90-х годов XX века, решил инвестировать средства в покупку нераспечатанного бета-набора Magic: The Gathering, стоимость которого сегодня составляет от $7 тыс. до $15 тыс.

На следующий день после покупки мужчина начал серьёзно сомневаться в том, правильно ли он поступил. Он попытался рассмотреть карты, не раскрывая упаковку, однако в итоге сломал печать. Поняв, что ему уже нечего терять, Майкл достал содержимое и обнаружил, что последняя карта — это знаменитый «Чёрный Лотос» (Black Lotus).

https://twitter.com/OddGnome/status/1369475860743385088

Стоит отметить, что «Чёрный лотос» является очень редкой картой Magic: The Gathering, поскольку считается «резервной» и уже вряд ли будет перевыпущена. Её стоимость может составлять от $5 тыс. до $60 тыс. в зависимости от состояния.

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