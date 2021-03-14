Ла-Пас, 14 марта, 2021, 20:09 — ИА Регнум. В Боливии прокуратура попросила суд назначить бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес заключение сроком на шесть месяцев, сообщает 14 марта газета Deber.

Facebook.com/SenadoBolivia Жанин Аньес

Отмечается, что прокуратура обосновала необходимость нахождения Аньес под стражей угрозой побега. Кроме того, считает прокуратура, она может попытаться помешать расследованию.

Напомним, Аньес была задержана в ночь на 13 марта в связи с расследованием дела о государственном перевороте. Ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года Многонациональное законодательное собрание Боливии рекомендовало открыть судебное разбирательство по обвинению в геноциде и массовых убийствах в отношении бывшего временного президента Боливии Жанин Аньес.

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