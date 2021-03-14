Экс-президента Боливии Аньес могут оставить под стражей на полгода
Ла-Пас, 14 марта, 2021, 20:09 — ИА Регнум. В Боливии прокуратура попросила суд назначить бывшей исполняющей обязанности президента Жанин Аньес заключение сроком на шесть месяцев, сообщает 14 марта газета Deber.
Отмечается, что прокуратура обосновала необходимость нахождения Аньес под стражей угрозой побега. Кроме того, считает прокуратура, она может попытаться помешать расследованию.
Напомним, Аньес была задержана в ночь на 13 марта в связи с расследованием дела о государственном перевороте. Ей были предъявлены обвинения в терроризме, подстрекательстве к мятежу и заговоре.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2020 года Многонациональное законодательное собрание Боливии рекомендовало открыть судебное разбирательство по обвинению в геноциде и массовых убийствах в отношении бывшего временного президента Боливии Жанин Аньес.
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