Заречный, Свердловская область, 14 марта, 2021, 19:45 — ИА Регнум. В Свердловской области ДТП унесло жизни пяти человек. Авария произошла на трассе Екатеринбург — Тюмень возле села Мезенского, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

66.mchs.gov.ru После ДТП

По предварительным данным, в 19:20 по местному времени водитель автомобиля «Кио Рио» выехала на встречную полосу и там столкнулась с полуприцепом «Вольво». Погибли женщина-водитель, две пассажирки и два ребёнка.

Сейчас СКР начал доследственную проверку по факту трагедии. Прокуратура взяла ход проверки на контроль.