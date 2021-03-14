Москва, , 19:44 — REGNUM 14 марта футбольный клуб «Чертаново» (Москва) на официальном сайте опубликовал заявление по поводу инцидента на игре ЮФЛ-2 «Локомотив» — «Чертаново» 13 марта.

«Во время матча между двумя футболистами, Максимом Шнапцевым и Никитой Салтыковым, возникали конфликты. Мы знаем, что после матча игрок «Чертаново» подошел к игроку «Локомотива» первым, после чего … возник еще один конфликт. Остальные игроки обеих команд и тренеры пытались разнять футболистов, между которыми все-таки вспыхнула драка», — отмечается в заявлении.

Также «Чертаново» извинилось перед Шнапцевым и пожелало скорейшего выздоровления.

Напомним, что после матча три игрока «Чертаново» избили футболиста «Локомотива». У пострадавшего Шнапцева — сотрясение и перелом.