Абу-Даби, 14 марта 2021, 17:42 — REGNUM Теннисист Аслан Карацев (Россия) одолел Егора Герасимова (Белоруссия) в I круге турнира ATP в Дубае (ОАЭ). Об этом 14 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Карацев окзался сильнее в обоих сетах со счетом 6:4. Оба раза российский спортсмен проигрывал гейм на своей подаче, но делал 2 ответных брейка.
Общее время матча — 1 ч 56 мин. Карацев четырежды подал навылет, допустив 4 двойных ошибки.
Следующим соперником российского теннисиста станет Даниэль Эванс (Великобритания).
Призовой фонд туурнира — почти 1,9 млн долларов.