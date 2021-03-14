Киев, 14 марта, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Украинская армия могла силовым путем противодействовать воссоединению Крыма с Российской Федерацией, заняв и удерживая ключевые аэродромы и объекты. Об этом заявил первый заместитель начальника главного оперативного управления генерального штаба украинской армииВиктор Назаров, сообщает УНИАН.

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«Те замыслы предусматривали наше силовое вмешательство в Крыму. Мы понимали, что задача довольно сложная и вряд ли может быть выполнена на 100%. Но тем не менее взять под контроль ключевые аэродромы, ключевые объекты… она была реальна. Я до сих пор анализирую и делаю вывод, что эта задача была реальна», — сказал он .

Военный добавил, что такой план рассматривался в начале марта 2014 года генеральным штабом украинской армии. Но в итоге бывший начальник генерального штаба ВС Украины Михаил Куцин отменил его, аргументировав свое решение тем, что «ситуация и так очень напряженная, не надо ее напрягать еще больше».

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Напомним, в 2019 году бывший глава генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что в 2014 году Украина могла захватить северную часть Крыма.