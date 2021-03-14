Киев, 14 марта, 2021, 09:42 — ИА Регнум. 9012 новых случаев инфицирования коронавирусом зарегистрировали на Украине за сутки, сообщил 14 марта министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

(сс) Mstyslav Chernov Палата для больных COVID-19. Украина

«За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях», — добавил Степанов на своей странице в социальной сети Facebook.

С начала пандемии инфицирование коронавирусом на Украине подтвердили у 1 460 756 человек, 1 222 516 из них выздоровели (2743 за сутки), 28 303 — умерли (145 за сути).

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За сутки в медицинские учреждения госпитализировали 4216 пациентов с диагнозом «COVID-19».

Напомним, в предыдущие сутки на Украине выявили более 13 тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.

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