Первоуральск, Свердловская область, , 09:01 — REGNUM В Первоуральске Свердловской области осуждён житель посёлка Прогресс. Ранее присяжные признали его виновным в убийстве, сообщает региональное управление СКР.

Следователи считаю, что 21 февраля 2020 года возле одного из домов в посёлке Новоуткинске повздорили два молодых человека. Оказавшийся неподалёку мужчина 1983 года рождения пытался остановить драку, но житель Прогресса ударил его стеклянной бутылкой и затем смертельно ранил его фрагментом бутылки с острыми краями.

Суд назначил ему 9 лет и 6 месяцев заключения. Отбывать этот срок гражданина отправят в колонию строгого режима.