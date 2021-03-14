Екатеринбург, , 07:26 — REGNUM В Екатеринбурге врач роддома отдана под суд после гибели роженицы. Об этом пишут СМИ.

37-летняя Екатерина умерла в октябре 2019 года. На тот момент она была беременна в третий раз, но плод погиб на 16−17 неделе. Как пишет Е1.ru, врачи решили убрать его, пока не произошло заражения крови, а для этого медикаметозно попытались вызвать роды. В итоге у женщины произошёл разрыв матки, возникли гиповолемический шок и быстрое уменьшение объёма циркулирующей крови, а также разошёлся шов от предыдущей операции по кесареву сечению.

В итоге врачу предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения служебных обязанностей. Первое заседание суда назначено на ближайшие дни.