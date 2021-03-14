Ла-Пас, , 05:46 — REGNUM Расследовать события в Боливии, в результате которых была задержана пришедшая к власти Жанин Аньес призвал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель 14 марта на своей странице в Twitter.

Боррель заявил, что расследование событий ноября 2019 года в Боливии должно «разрешиться в рамках прозрачного правосудия и без политического давления, уважая независимость властей». Также глава дипломатии подчеркнул, что решающее значение будут иметь диалог и примирение, а Евросоюз продолжит оказывать всестороннюю поддержку Боливии.

Аньес была задержана в ночь на 13 марта в ходе расследования дела о государственном перевороте в Боливии. Её доставили в столицу государства, город Ла-Пас, где она, как ожидается, даст показания по делу.

Напомним, в октябре 2019 года в Боливии состоялись президентские выборы, победу в которых одержал действующий президент Эво Моралес. Его оппонент Карлос Меса отказался признавать результаты выборов. После трёх недель протестов руководство Вооруженных сил Боливии попросило Моралеса подать в отставку, что он и сделал, охарактеризовав создавшуюся ситуацию как государственный переворот. Аньес, представлявшая оппозицию и занимавшая пост второго вице-спикера, взяла на себя обязанности президента до проведения новых выборов. В октябре 2020 года состоялись новые выборы, на них одержал победу соратник Моралеса Луис Арсе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о задержании в Боливии двух бывших министров в рамках расследования дела о государственном перевороте, произошедшем в ноябрк 2019 года.

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