Денвер, США, , 03:40 — REGNUM Почти две тысячи авиарейсов были отменены из-за снежного шторма администрацией международного аэропорта в городе Денвер в американском штате Колорадо. Об этом 13 марта сообщает агентство Associated Press.

По данным агентства, 13 марта были отменены 750 авиарейсов, а 14 марта из-за тяжёлых погодных условий руководство аэропорта приняло решение об отмене ещё 1250 авиарейсов. В настоящее время снегопад продолжается. По прогнозам метеорологов, высота снежного покрова в городах Денвер и Боулдер может составить около 46−61 см, в горных районах Колорадо ожидаются сугробы высотой до 76 см.

В феврале текущего года аномальные снегопады и морозы наблюдались в нескольких штатах на территории США. Из-за снежных бурь остались без электроэнергии 25 штатов на Среднем Западе и в южной части США. Основной удар стихии обрушился на штат Техас, где без энергоснабжения оказались как минимум 2,8 млн человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало о банкротстве из-за морозов в Техасе крупного энергетического кооператива.

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