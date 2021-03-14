Магадан, Магаданская область, , 02:16 — REGNUM Проверку по факту действий водителя маршрутного такси, высадившего школьника из-за отсутствия у него денег на билет в двадцатиградусный мороз начала прокуратура Магаданской области. Об этом 13 марта сообщила пресс-служба надзорного регионального ведомства.

По предварительной информации, водитель высадил 13-летнего школьника на остановке «Северное сияние» из-за того, что у подростка не хватило денег на транспортной карте для оплаты проезда. В результате ребёнок оказался на улице в сильный мороз.

Органами прокуратуры области проводятся проверочные мероприятия по факту действий водителя маршрутного такси. Ситуация находится на контроле у губернатора Магаданской области Сергея Носова, который назвал инцидент «вопиющим» и поручил разобраться в произошедшем прокуратуру и мэрию. Кроме того, губернатор поручил провести разъяснительную работу со всеми перевозчиками региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о конфликтах между водителями и детьми-безбилетниками в Магаданской области, которые участились на фоне вступления в силу закона, запрещающего высаживать из общественного транспорта детей, не оплативших проезд.

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