Москва, , 21:35 — REGNUM Футбольный клуб «Спартак» (Москва) одержал волевую победу над «Динамо» (Москва) в рамках 22 тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Встреча прошла в Москве при ограниченном количестве зрителей и завершилась — 2:1.Все три мяча в игре забили футболисты «Спартака». В свои ворота мяч отправил Павел Маслов, затем голы забили Виктор Мозес и Александр Соболев.

«Спартак» (41 очко) поднялся на II место в турнирной таблице РПЛ, опередив ЦСКА (40 очков).

«Динамо» с 36 очками — на 5 строчке.