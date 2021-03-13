Париж, , 17:45 — REGNUM Новый закон, который французские СМИ окрестили законом «Ромео и Джульетты», декриминализующий отношения между совершеннолетним и несовершеннолетним с разрывом менее пяти лет, будет рассмотрен Национальным собранием Франции 15 марта. Об этом 13 марта сообщает Le Parisien.

Законопроект подразумевает, что отныне любое сексуальное действие, совершенное совершеннолетним лицом в отношении несовершеннолетнего в возрасте до 15 лет, автоматически считается изнасилованием, «даже если эти действия не были навязаны насильственным путём». Но в законопроекте также указывается, что закон не будет применяться, если оба действующих лица имеют разрыв менее пяти лет. Данное предложение является частью программы по борьбе с сексуальными преступлениями в отношении несовершеннолетних.

Как заявляют авторы законопроекта, цель изменений законодательства состоит в том, чтобы сохранить согласованную подростковую любовь и избежать автоматической криминализации отношений между совершеннолетним и подростком. Министр Юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти объяснял в феврале, что «молодой человек 17 лет, имеющий отношения с девушкой 14 лет, не должен (автоматически) становиться преступником, когда ему станет 18 лет и один день».

Как уточняет депутат от партии «Вперёд, Республика!» Александра Луи, закон «Ромео и Джульетты» не означает, что в случае разницы в возрасте меньше пяти лет невозможно будет подать в суд за изнасилование или сексуальное домогательство.