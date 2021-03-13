Калуга, 13 марта, 2021, 15:37 — ИА Регнум. В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 94 человек за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 13 марта. Днём ранее, 12 марта, в регионе было зарегистрировано 93 случая.

Алексей Колчин regnumg В больнице

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 31 056 человек, 1 975 человек находятся на лечении, 28 807 человек выздоровели, 274 человека умерли. Больше всего подтверждённых положительных результатов тестов — в Калуге (409), в Обнинске (168), Боровском (126) и Малоярославецком (123) районах.

По общему количеству заражённых новой коронавирусной инфекцией (3% населения) Калужская область занимает 49 место в Российской Федерации. В медучреждениях области развёрнуто 974 инфекционных коек для приёма ковидных больных. В стационарах сформирован запас медикаментов на срок более 30 дней. Для помощи амбулаторным пациентам с ковид и другими вирусными инфекциями направлены лекарства, которыми по состоянию на 12 марта обеспечены 25 196 пациентов на общую сумму 45 млн рублей.