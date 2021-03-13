Деревня Никола-Ленивец, Калужская область, 13 марта, 2021, 14:07 — ИА Регнум. Перфоманс «Вселенская вакцинация» проходит в знаменитом калужском арт-парке «Никола-Ленивец» 13 марта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на основателя арт-парка «Никола-Ленивец» и «Архстояния» художника Николая Полисского.

Maslenitsa.nikola-lenivets.ru Арт-объект для перфоманса «Вселенская Вакцинация»

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В рамках мероприятия ритуально сожгут 24-метровый арт-объект из лозы, внешне похожий на гигантские ампулы против ковида или замок «корона-людоеда». Внутри объекта сено, ветки кустарников с сельхозполей и бесхозные паллеты. Сожжением не Масленицы, а гигантского арт-объекта организаторы намереваются «вакцинировать» мир от болезней. Во время церемонии обязательную по сегодняшним временам социальную дистанцию будут контролировать скоморохи, которые примутся разгонять вениками скапливающихся зевак.

Публично сжигать арт-объекты в Никола-Ленивце начали с 2001 года. В разное время здесь жгли «Медиабашню», «Байконур», «Градирню», «Жар-птицу», «Пирамиду» и «Бастилию».