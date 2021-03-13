Лозанна, Швейцария, , 10:15 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета Российской Федерации (ОКР) на использование песни «Катюша» в качестве замены российского государственного гимна на XXXII летних Олимпийских игра в Токио (Япония).

Напомним, что международные спортивные структуры запретили российским спортсменам использовать любую национальную атрибутику на крупных международных соревнованиях до 2022 года. Это связано с обвинениями в адрес России и российских спортсменов в использовании допинга. И хотя большинство этих обвинений не имеют так и не получили никакого подтверждения, тем не менее самые жесткие санкции были применены к России и ее спортсменам.

Поскольку государственный гимн России на Олимпиаде использовать будет нельзя, российские спортивные функционеры попросили международные спортивные структуры использовать песню «Катюша» в в качестве замены гимна.

Однако комиссия CAS решила, что, поскольку установлены ограничения на государственный гимн России, то это распространяется и на любую другую песню, связанную с Россией или со ссылками на нее, в том числе и на «Катюшу».