Валенсия, Испания, , 08:40 — REGNUM Футбольный клуб «Валенсия» уступил другой команде из Валенсии — «Леванте» — в матче 27-го тура чемпионата Франции. Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии и закончилась в пользу «Леванте» с минимальным счетом 1:0.

Автором единственного во встрече мяча стал нападающий «Леванте» Рохер Марти, отличившийся на 18-й минуте.

Российский форвард «Валенсии» Денис Черышев пропустил матч из-за травмы.

Отметим, по итогам матча в активе «Леванте» стало 35 очков, клуб находится на восьмом месте турнирной таблицы испанской Пример. У «Валенсии» 30 очков и двенадцатое место.