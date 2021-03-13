Реймс, Франция, , 08:39 — REGNUM Футбольный клуб «Лион» и команда «Реймс» сыграли боевую ничью в матче 29-го тура чемпионата Франции. Об этом 13 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на поле стадиона «Огюст Делоне II» в Реймсе с ничейным счетом 1:1.

Счет в матче открыл полузащитник «Реймса» Матьё Кафаро, отличившийся на 33-й минуте, и почти до конца игры он оставался неизменным. И только в компенсированное время, на 90+2-й минуте, форвард «Лиона» из Зимбабве Тино Кадевере счет сравнял, чем позволил своему клубу уйти от поражения.

Отметим, по итогам матча в активе «Лиона» стало 60 очков, клуб находится на третьем месте турнирной таблицы французской Лиги 1. У «Реймса» 35 очков и одиннадцатое место.