Москва, , 06:34 — REGNUM В российских городах-миллионниках выросла доля водителей, которые пользуются услугами такси, несмотря на наличие собственной машины. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого компаниями «Ситимобил» и ResearchMe.

Согласно исследованию, доля таких автомобилистов составляет 86%.

Она выросла на 8 п.п. за два года — в марте 2019-го показатель составлял 78%. Отмечается, что 43% водителей используют такси несколько раз в месяц.

Больше половины респондентов (60%) отметили, что выбирают такси из-за его доступности по цене, а 41% сказали, что могут навсегда отказаться от своего автомобиля по той же причине.

Опрос проводился среди 1292 респондентов из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов-миллионников.

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