Москва, , 06:29 — REGNUM Клеточный иммунитет может иметь большее или меньшее значение, чем антитела при различных заболеваниях, однако в случае с COVID-19 его важность пока не определена. Об этом 12 марта заявил иммунолог Николай Крючков.

По его словам, для определения роли такой защиты необходимо проводить отдельную работу.

«Специфический клеточный иммунитет — важнейшее звено в защите от инфекций. Однако при разных инфекционных заболеваниях вклад клеточного и гуморального иммунитета (антител) в защиту нашего организма различается. При каких-то болезнях преимущественное значение имеет клеточная составляющая иммунной системы (Т-лимфоциты). В других случаях более весомую роль в борьбе с инфекцией играют антитела. Точно так же и вакцины различаются по особенностям вызываемого ими иммунитета. Как обстоит дело в случае с COVID-19, пока сказать сложно, нужны дополнительные исследования». — сказал специалист в интервью «Комсомольской правде».

Крючков отметил, что клеточная защита обнаружена и у лиц, с бессимптомным течением заболевания.

«Мы видим, что даже у бессимптомных носителей ковида действительно появляется клеточная составляющая иммунитета против коронавируса. Такой факт установлен, определенные виды иммунных Т-клеток есть», — подчеркнул иммунолог.

Крючков также добавил, что высокая концентрация антител в организме не гарантирует более серьезной защиты от коронавирусной инфекции. Он пояснил, что иммунитет к заболеванию обеспечивают лишь небольшой набор антител.

«Разговоры о «высоком» или «низком» уровне антител, как правило, вообще некорректны. Тест-систем и их видов огромное количество, поэтому зачастую результаты из разных лабораторий несопоставимы. Но даже если мы возьмем несколько человек, сдавших аналогичный анализ в одном месте, то более высокий титр антител у кого-либо из них совершенно не обязательно будет означать лучшую защиту от COVID-19. Как минимум потому, что на самом деле протективный (защитный) эффект дает лишь небольшое количество антител определенных видов», — считает Крючков.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 января врач-иммунолог Владимир Болибок заявил, что сроки течения коронавирусной инфекции зависят от состояния иммунной системы человека.

20 февраля заместитель гендиректора центра им. Чумакова Константин Чернов отметил, что клеточный иммунитет является долгосрочным фактором в защите населения от эпидемий и ему не следует придавать первоочередное значение.

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