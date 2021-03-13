Париж, , 02:06 — REGNUM Согласно данным, опубликованным в 12 марта агентством общественного здравоохранения Франции, от COVID-19 с начала эпидемии во Франции умерло более 90 тысяч человек.

На 12 марта эпидемия COVID-19 во Франции унесла 90 146 жизней, из них 64 835 человек скончались в больницах. Число больных COVID-19 в реанимации все еще растет, в настоящее время там находятся 4 033 пациента. Число пациентов с коронавирусом в реанимации не превышало 4000 с осени. Однако это все же ниже пика первой волны весной 2020 года — 7000, и второй волны осенью — 4900.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции в целях предотвращения переполнения реанимаций в регионе Иль-де-Франс готовится несколько массовых операций по переводу больных COVID-19 в больницы других регионов.

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