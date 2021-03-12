Бразилиа, 12 марта, 2021, 22:55 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Бразилии подписало контракт на закупку российской антикоронавирусной вакцины «Спутник V», сообщает 12 марта пресс-служба ведомства.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина Гам-КОВИД-Вак (торговая марка Спутник V)

Уточняется, что поставки российского препарата начнутся во втором квартале 2021 года.

Закупки будут осуществляться через бразильскую фармацевтическую компанию Uniao Quimica, которая планирует позднее организовать производство этой вакцины на территории Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, на 12 марта в Бразилии было выявлено около 11,3 млн зараженных, из которых более 273 тыс. человек умерли.