Лариса, , 22:48 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на северо-западе города Лариса (Греция), сообщает 12 марта Геодинамический институт национальной обсерватории Афин.

Подземные толчки, очаг которых залегал на глубине десять километров, зафиксированы в 14:57 (время местное). В результате землетрясения никто не пострадал.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в районе Ларисы в начале марта произошла серия землетрясений, были разрушены дома. В зоне землетрясений был введён режим чрезвычайной ситуации.

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