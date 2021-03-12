Подгорица, , 22:19 — REGNUM Президент Черногории Мило Джуканович не простил церкви и ее митрополитам того, что «бесправный народ Черногории» первым встал против власти, объединившись, не задаваясь вопросом, кто какой нации и веры», заявил 12 марта в интервью черногорскому телеканалу RTCG премьер-министр Здравко Кривокапич.

«Черногория дожила до тех времён, когда официальные лица идут на похороны великих интеллектуалов и священников XX и ХХI века. Представьте себе, что чиновники посещают похороны лидеров наркокартелей или олигархов», — указал Кривокапич.

Так Кривокапич отреагировал на критику в его адрес со стороны Джукановича, который осудил присутствие премьер-министра на похоронах митрополита Атанасия. По словам Джукановича, этот митрополит известен своими фашистскими высказываниями в адрес членов мусульманской общины.