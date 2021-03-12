Пекин, , 21:00 — REGNUM В Китае надеются на предстоящий стратегический диалог с США на высоком уровне, рассчитывая, что встречи высокопоставленных дипломатов двух стран окажут содействие оздоровлению двусторонних отношений. Об этом 12 марта сообщает Синьхуа, ссылаясь на заявление официального представителя МИД КНР Чжао Лицзяня.

Официальные встречи предстоящего раунда стратегического диалога пройдут 18−19 марта на Аляске. Китайский дипломат указал, что позитивные тенденции в китайско-американских отношениях могут быть связаны с контролем разногласий и решение накопившихся основных спорных вопросов путем диалога и консультаций.