Приштина, , 23:13 — REGNUM Верховный суд Косово 12 марта постановил, что кресло депутата в парламенте Косово получит представительница бошняков, глава Социал-демократического союза Дуда Балье. Жалобы ее соперницы Адрияны Ходжич были отклонены.

На своей странице в социальной сети Facebook Балье приветствовала решение суда. Балье, получившая голос в парламенте Косово как представительница бошняков, получила перевес на выборах благодаря поддержке албанских избирателей, что вызвало возмущение Ходжич.

Политик пообещала поддержать кандидатуру Альбина Курти на пост премьер-министра и кандидатуру Вьосы Османи на пост президента.

Читайте ранее в этом сюжете: Проигравшие обсудят формирование правительство Косово с Курти и Османи