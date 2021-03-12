, 23:12 — REGNUM Альянс за будущее Косово и Демократическая партия Косово 12 марта приняли приглашение победившей на выборах 14 февраля в Косово партии «Движение за самоопределение» на консультации по вопросу о формировании институтов власти края.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, во встрече примут участие кандидат на пост премьер-министра Косово от «Самоопределения» Альбин Курти и кандидат на пост президента Косово Вьоса Османи. Консультации пройдут в понедельник, 15 марта, в здании парламента Косово в 13:30.

Напомним, лидер ААК Рамуш Харадинай до сих пор выдвигает свою кандидатуру на пост президента Косово, однако его соперница, Османи, получит поддержку минимум 59 депутатов из 120. Чтобы стать президентом, ему необходимо получить 80 голосов.