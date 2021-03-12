Рабат, , 19:52 — REGNUM Правительство Марокко одобрило в четверг, 11 марта, законопроект, легализующий использование марихуаны в медицинских целях. Об этом 12 марта сообщает Le Monde.

Законопроект о легализации медицинской марихуаны предусматривает создание национального регулирующего агентства для развития агропромышленного комплекса и сельскохозяйственной и промышленной цепи. Цель состоит в том, чтобы «превратить незаконное производство, которое разрушает окружающую среду, в устойчивое, приносящее прибыль производство с рабочими местами». Но законопроект еще предстоит утвердить парламенту.

В годовом докладе Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) за 2020 год Марокко занимает первое место в мире по производству смолы каннабиса.

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