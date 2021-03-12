Киев, , 19:38 — REGNUM Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» заняла второе место по популярности в мире, а вакцины Covishield, которую использует Украина, в этом рейтинге вообще нет, отмечают украинские эксперты, обсуждающие 12 марта в телеэфирах и соцсетях процесс вакцинации на Украине.

Так, киевский журналист Евгений Хурсин подчеркивает, что «Спутник V» поднялся на 2-е место среди вакцин от коронавируса по числу одобривших его стран, обогнав при этом Pfizer.

«Покажите в списке «лучшую в мире», — иронически прокомментировали это заявление коллеги Хурсина, намекая, что индийской вакцины, которой пользуется Украина, в этом перечне вообще нет.

В то же время медиаэксперт Татьяна Чугаенко уверена, что Украина и сегодня имеет шансы попасть в «клуб победителей» — для этого достаточно начать производить свою вакцину.

«Что характерно: Украина даже сейчас имеет шанс попасть в «клуб победителей». Кто нам мешает самим начать производить вакцину? Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук еще в декабре 2020 года договорился с российским президентом Владимиром Путиным о том, чтобы Украина могла начать производство «Спутника V»», — напоминает она.

Она напоминает, что издание «Украинская правда» в декабре прошлого года приводило слова Медведчука, который договорился с Путиным о передаче лицензии и технологии, что на организацию производства нужно от трех до шести месяцев. Чугаенко подчеркнула, что Медведчук решил все необходимые вопросы на высшем уровне, поэтому даже сегодня Украине ничего не мешает наладить производство «Спутника V» по российской технологии.

«Вариант «под ключ» есть, харьковский завод «Биолек» запустить производство готов, все вопросы — трансферт лицензии, технологии и сырья — решены на высшем уровне. Что мешает?» — аргументировала эксперт, подчеркнув, что вместо этого Зеленский и компания «стоят с протянутой рукой» перед США.

«Если бы запустили процесс в декабре, то через три месяца, т. е. в эти дни у Украины была бы уже своя вакцина «Спутник V», произведенная по российской лицензии. Настоящий патриот — это человек, который помогает Украине быть в «клубе победителей». А у Зеленского и компании какой-то интересный такой «патриотизм» получается — стоять с протянутой рукой и просить у США. И в то же время покупать за бешеные деньги непонятно что под названием Covishield из Индии, которую даже Порошенко назвал словом на букву «г», — заключила Чугаенко.

ИА REGNUM напоминает, что, согласно официальным данным, к утру 12 марта на Украине сделали всего лишь около 38 тыс. прививок. Украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield, сделанной по лицензии AstraZeneca, при этом власти утверждают, что эта «реплика» ничем не уступает оригиналу.

В первую очередь на Украине вакцинируют медиков и военнослужащих, но процесс двигается очень тяжело. 11 марта стало известно, что все врачи больницы №3 города Черновцы отказались вакцинироваться от COVID-19 индийской вакциной. До этого работники реанимационного отделения Александровской больницы Киева отказались от вакцинации индийской вакциной.